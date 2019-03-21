دبي - بواسطة محمد فارس نظرة عن كثب في منتجات العملاق الصيني شاومي © Tech World قدمت بواسطة

قبل عدة سنوات لم يكن الكثير من المستخدمين حول العالم يسمعون عن شاومي الصينية، حيث كانت الشركة تركز بشكل رئيسي على سوق شرق آسيا وبعض الدول الأخرى كالهند والبرازيل، ولم تكن منتجاتها قد شقت طريقها للسوق العالمي بعد.

ومع انتشار هواتف شاومي الذكية أصبحت العلامة التجارية Xiaomi منتشرة في جميع أنحاء العالم، ومما ساهم في انتشار اسم الشركة هو فتح أسواق جديدة حول العالم منها الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى السعر المعقول لمنتجاتها مقارنة بالشركات المنافسة.

بداية الشركة

في أبريل 2010 قام رجل الأعمال لي جون Lei Jun وستة من الشركاء بتأسيس شركة شاومي، ومن ضمن الشركاء رجال أعمال من شركات كبرى منها جوجل وموتورولا، وتم تمويل الشركة من قبل مجموعات استثمارية داخل الصين وخارجها.

في أغسطس 2010 أصدرت الشركة أول نظام لهواتفها والذي يعتمد على نظام أندرويد لكنه يشبه إلى حد كبير نظام iOS باسم MIUI، وفي العام التالي تم إطلاق أول هاتف ذكي للشركة باسم MI 1 ثم تبعه هاتف MI 2 الذي حقق نجاحاً كبيراً حيث بيع منه ملايين الأجهزة خلال الأشهر الأولى.

مع توالي السنوات توسعت الشركة بشكل كبير لتفتتح مقرها في سنغافورة، وهو أول مقر للشركة خارج حدود الصين، وحققت نجاحاً كبيراً جعلها تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية داخل الصين، ولم تكتفي الشركة بصنع الهواتف الذكية فقط، بل تعدت ذلك إلى صنع العديد من المنتجات المتنوعة.

الوصول إلى النجاح الباهر

بسبب اهتمامها بدقة التفاصيل وجمال التصميم في منتجاتها أصبحت شاومي واحدة من عمالقة التكنولوجيا، حيث تحتل حاليا المركز الرابع في قائمة أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بمعدل نمو يبلغ 48.8% عن السنة السابقة، لكن ما الذي جعل شركة شاومي تخطو هذه الخطوة العملاقة وهي لم تكمل سنتها العاشرة بعد منذ تأسيسها؟

هناك عدة أسباب جعلت شاومي تحقق هذا النجاح الباهر، أهمها هو توفير الهواتف ذات المواصفات العالية بأسعار أقل بكثير من منافسيها، واهتمامها بالجانب التسويقي والضجة الاصطناعية بشكل ذكي ومبتكر، بالإضافة إلى اهتمامها الكبير بمعجبي علامتها التجارية حول العالم بعدة طرق لزيادة ولائهم للشركة ومنتجاتها المتنوعة.

التنوع الكبير لمنتجات شركة شاومي

مع النجاح الكبير للشركة والملفت للنظر فتحت شاومي خطوط إنتاج عديدة بجانب الهواتف الذكية، لتصنع للمستخدمين أجهزة رائعة قد لا تخطر على بالك، وقلما تجد شركة تنتج هذه الكمية من المنتجات في مختلف المجالات، وتجمع الشركة في منتجاتها بين التصميم الجميل والسعر المعقول.

العديد من الأشخاص يعرفون شركة شاومي من خلال هواتفها الذكية فقط، والذي قد لا يعرفه الكثيرين أن شاومي تصنع أجهزة في مختلف نواحي الحياة، ويعتمد عليها الكثيرون كماركة مفضلة لأجهزتهم الإلكترونية، حيث أصبحت الشركة جزء من حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

سنتعرف الآن على معظم المنتجات التي تنتجها شركة شاومي، وستتعجب من كمية المنتجات المتنوعة التي تقوم الشركة بصناعتها لمستخدميها، دعنا نبدأ معاً:

الهواتف الذكية Mi Phones

وهي المنتج الرئيسي الذي تقوم الشركة بالتركيز عليه، وتحتوي هواتف شاومي الذكية على نظام تشغيل MIUI الذي يجمع بين مرونة نظام أندرويد والشكل الجميل لنظام iOS، وتقوم الشركة بإنتاج هواتفها بعدة سلسلات كالتالي:

سلسلة Mi وهي السلسة الرئيسية للشركة والتي تنافس فيها بقية الشركات، وتقوم بإصدار نسخة جديدة من هذه السلسلة بشكل سنوي تقريباً.

سلسلة Mi Note سلسلة تتميز بهواتفها ذات الشاشات الكبيرة، بالإضافة إلى قوة مواصفات الهاتف وأداءه القوي.

سلسلة Mi Max تجمع هذه السلسلة بين الهاتف والجهاز اللوحي في نفس الوقت، فهو يحتوي على شاشة كبيرة الحجم وبطارية تستمر لفترة طويلة.

سلسلة Mi Mix سلسلة من الهواتف التي تتميز بشكلها الجميل، وتضم شاشة تغطي مساحة الهاتف الأمامية بالكامل تقريبا، بالإضافة إلى المواصفات العالية والبطارية الكبيرة.

سلسلة Redmi وهي الفئة المتوسطة من هواتف شاومي، وتنقسم إلى قسم ردمي ذات الشاشات التي لا تتجاوز 5 إنش، وأيضاً ردمي نوت الذي تتعدى شاشاتها 5 إنش.

سلسلة Pocophone سلسلة جديدة من هواتف شاومي وهي ضمن الفئة المتوسطة، وتحاول شاومي توفير هذه السلسلة بسعر منخفض ومواصفات عالية لجميع المستخدمين.

الأجهزة اللوحية Mi Pad

يتميز الجهاز بأناقة تصميمه خصوصاً الإصدار الرابع من هذه السلسلة، كما أنه يعمل بنظام MIUI الرائع، ويحتوي على بطارية طويلة الأمد بسعة 8000 ملي أمبير، وشاشة تبلغ 8 أو 10 بوصات، وذاكرة داخلية 32 أو 64 جيجابايت، ويتوفر بألوان وأسعار مختلفة.

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الكمبيوتر المحمول Mi Laptop

تصنع شركة شاومي أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمواصفات عالية تتناسب مع عشاق الألعاب، حيث تحتوي أجهزتها على معالجات إنتل الحديثة، بالإضافة إلى كرت الشاشة المنفصل ذو الأداء القوي، ويتوفر الكمبيوتر المحمول بمقاس شاشة 12 أو 13 بوصة وبتصميم نحيف وأنيق.

شاشات التلفاز Mi TV

تصنع شاومي واحدة من أجود الشاشات على الإطلاق، وتأتي بحجم كبير بقياس 55 أو 65 بوصة، بالإضافة للشاشات الذكية ذات الأحجام الأقل، وتأتي بقاعدة مبتكرة تمسك التلفاز من الخلف، كما تحتوي على مكبر صوت ثلاثي الأبعاد، وتتوفر بعض الشاشات بشكل مقوس وجميل.

جهاز العرض الضوئي بالليزر Mi Laser Projector

جهاز عرض ضوئي بالليزر لتقديم المشاريع والعروض التقديمية في الاجتماعات والمؤتمرات، لا يحتاج الجهاز لمساحة للعرض بل يقوم بعرض الضوء بشكل طولي للأعلى ويمكن وضعه بالقرب من الجدار، ويدعم تكبير الصورة حتى 150 بوصة بوضوح عالي FHD، مع جهاز تحكم عن بعد للتحكم بالعرض.

نظام أندرويد للتلفاز Mi Box

يحتوي الجهاز على نظام أندرويد الخاص بأجهزة التلفاز Android TV مع دعم البث بجودة 4K 60fps، ويمكن ربطه بالتلفاز بواسطة كابل أو بشكل لاسلكي، ويدعم التحكم بالجهاز عبر الأوامر الصوتية، ويحتوي على منفذ USB لوصل وصلات التخزين الخارجية.

سماعات الرأس Mi Headphone

سماعات مريحة للرأس تتميز بنقاوة عالية في الصوت، وتتوفر بألوان واشكال مختلفة وبكابل مطاطي في بعض الموديلات، مع وجود ميكروفون لتسجيل الصوت بنقاء عالي، كما يوجد منها أحجام صغيرة للأذن بشكل أنيق ورياضي.

مكبر الصوت اللاسلكي Mi Speaker

أجهزة لتكبير الصوت للمنازل والمكاتب للاستمتاع بالموسيقى أثناء تأدية المهام اليومية المختلفة، وتتوفر السماعات بأحجام وألوان مختلفة، وتتميز بنقاوة عالية في الصوت وبطارية مناسبة تستمر لفترة طويلة.

الفأرة اللاسلكية Mi Portable Mouse

تتميز فأرة شاومي بخفتها وأناقتها الكبيرة، بالإضافة لتصميمها المسطح الذي يتوافق مع 95 بالمائة من أنواع الأسطح المختلفة، وتدعم الاتصال بجهازين كمبيوتر في نفس الوقت، ويمكن أن تتصل مع الكمبيوتر عبر البلوتوث أو عبر الإشارة اللاسلكية.

الطائرة المسيرة Mi Drone

تتميز طائرة شاومي بتقنيات تصوير مميزة مثل تحديد مسار تلقائي للطيران، وتحديد نقطة على الخريطة للانتقال لها والعديد من المميزات الرائعة، كما يمكن تصوير فيديو بجودة تصل حتى 4K وتتحرك بسرعة 18 كم/ساعة، وتستمر بالطيران لمدة 27 دقيقة متواصلة.

كاميرا المغامرات Mi Action Camera

يمكن لهذه الكاميرا الصغيرة في الحجم أن تلتقط فيديو بجودة 4K، مع شاشة تعمل باللمس بمقاس 2.4 بوصة، كما أنها مضادة للماء ويمكن استخدامها أثناء الغوص، وتستطيع الكاميرا التقاط صور عريضة بزاوية 145 درجة، كما أنها تدعم التصوير بصيغة RAW.

كاميرا 360 درجة Mi Sphere Camera

تحتوي هذه الكاميرا على عدستين تغطي كل منهما 180 درجة تقومان بالتقاط الصور في نفس الوقت للمشهد، لتتكون لديك صورة بزاوية 360 درجة، وتتمتع بمانع للاهتزاز كما أنها مضادة للماء، ويمكن لها تصوير فيديو 360 درجة بدقة FHD 60 إطار في الثانية، بالإضافة لدعم التصوير بالتعريض الطويل وغيرها الكثير.

خازن الطاقة Mi Power Bank

وهي من أجود الأجهزة التي تقوم بشحن الهواتف والأجهزة التكنولوجية، ويتوفر بأحجام وسعات مختلفة، ويدعم خازن الطاقة تقنية الشحن السريع للهواتف، كما يحتوي على وضع خاص لشحن الأجهزة الخفيفة كالساعات الذكية ومكبرات الصوت التي لا تتطلب قوة كبيرة في الشحن.

كاميرات المراقبة Mi Security Camera

تلتقط هذه الكاميرا الصورة بجودة FHD 1080p، وتغطي زاوية مقدارها 130 درجة أو 360 درجة في بعض الموديلات، وتدعم التصوير الليلي بالأشعة تحت الحمراء لمسافة 10 أمتار، ويتم ربطها عبر الإنترنت لاسلكياً لتتمكن من مشاهدتها عن بعد بأي وقت.

الأساور الذكية Mi Band

تتعدد وظائف الساعات الذكية التي تصنعها شاومي، فبالإضافة لحساب عدد الخطوات والمسافة التي تقطعها، يمكنها أيضاً أن تنبهك بالإشعارات التي تصلك إلى الهاتف، وكذلك حساب دقات القلب وضغط الدم، كما أنها مضادة للماء وتستمر بطاريتها لفترات طويلة.

لعبة تركيب الروبوت Mi Robot Builder

لعبة تعليمية رائعة تتكون من 978 قطعة مختلفة يمكن تركيبها لصنع رجل آلي أو طائرة أو ديناصور، وهي مناسبة للكبار والصغار أكبر من 10 سنوات، ويمكن التحكم بمسار الروبوت بعدة أساليب عبر تطبيق بالهاتف، وتحتوي اللعبة على بطارية تستمر لمدة 10 ساعات.

نظارة الواقع الافتراضي Mi VR Play

نظارة رائعة لمشاهدة الصور والفيديوهات البانورامية ذات 360 درجة، وكذلك ألعاب الواقع الافتراضي على الهواتف، تتميز النظارة بتصميم مريح وتتوافق مع أحجام معظم الجوالات، ويتوفر تطبيق خاص بها يعرض محتوى متجدد لفيديوهات الواقع الافتراضي.

سكوتر كهربائي Mi Electric Scooter

سكوتر كهربائي رائع يستطيع أن يقطع 30 كم بشحنة واحدة وبسرعة تتعدى 18 كم/ساعة، وبتصميمه البسيط القابل للطي يمكنك نقله لأي مكان بكل سهولة، ويحتوي على مصابيح أمامية وخلفية للقيادة الليلية، وكذلك نظام مكابح مزدوج أمامي وخلفي.

جهاز الحركة ناينبوت Mi Ninebot Mini

يقوم هذا الجهاز بمساعدتك على الحركة السريعة، ويحتاج لمهارة لقيادته يمكن تعلمها بسهولة، ويمكنه أن يتحرك لمسافة 22 كم بشحنة واحدة، مع إمكانية ربط الجهاز بالهاتف للتحكم به ولمعرفة مستوى البطارية والمسافة المقطوعة وغيرها من الخصائص.

راوتر Mi Router

يحتوي الجهاز على 4 هوائيات لإرسال الإشارة بشكل أقوى، ويدعم نقل الملفات بسرعات كبيرة جداً تصل إلى 5 ميجابايت بالثانية، مع قبول عدد كبير من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت، ويمكن ربط الروتر بحسابك في شاومي لتتمكن من التحكم به من أي مكان.

منقي الهواء Mi Air Purifier

يقوم الجهاز بتنقية هواء الغرفة من الغبار والروائح الغير مرغوبة خلال 10 دقائق، لتتمكن من استنشاق هواء نقي ونظيف تماماً، ويمكن التحكم بالجهاز عبر الهاتف لتشغيله وإيقافه والتحكم بالأوضاع المختلفة، ويتميز بتوفير الطاقة وصوته الخافت والغير مزعج أثناء عمله.

منقي المياه Mi Water Purifier

جهاز خاص بتنقيه المياه بتقنيات متطورة وجعلها نظيفة تماماً كعلب شرب المياه في السوبرماركت، ويمكن تركيب الجهاز الصغير في الحجم بسهولة في 5 دقائق، مع دعم الاتصال بالهاتف لمعرفة أداء الجهاز لحظياً، وينبهك تطبيق الهاتف عندما يحتاج الفلتر إلى استبدال.

الميزان الذكي Mi Body Composition Scale

يحتفظ الميزان بجميع عمليات قياس الوزن الدقيقة جداً التي تقوم بها، ويقوم بمزامنتها مع تطبيق Mi Fit على الهاتف لمتابعة تغير الوزن، كما أنه يدعم تعدد المستخدمين لقياس وزن كل شخص على حدة حتى 16 شخص مع التعرف التلقائي على الأشخاص.

المكنسة الكهربائية الآلية Mi Robotic Vacuum

روبوت لتنظيف المنزل مع خصائص ذكية ورائعة، يستطيع الروبوت التعرف على خريطة المنزل وتسجيلها عبر العديد من الحساسات، كما يمكن التحكم به من الهاتف وتحديد وقت التنظيف آلياً، ويمكن للروبوت العمل في التنظيف لمدة ساعتين ونصف بشحنة واحدة.

جهاز طبخ الأرز الكهربائي Mi Electric Rice Cooker

يمكن استخدام هذا الجهاز الرائع لطبخ الأرز والمعكرونة وبعض الطبخات الأخرى، مع نظام حفظ الحرارة الآمن للاستخدام، ويوجد أكثر من 3000 طريقة جاهزة لطبخ الأرز يمكن التحكم بها عبر تطبيق بالهاتف، بالإضافة للتحكم الكامل بدرجة الحرارة ومتابعتها لحظياً.

عدة البيت الذكي Mi Smart Home Kit

مجموعة من القطع التي تجعل استخدامك لمنزلك مختلف تماماً، وتتكون من قطعة رئيسية ومجموعة من القطع الفرعية عبارة عن حساسات للحركة والأبواب والنوافذ ومفاتيح كهربائية لاسلكية، ويمكن للقطعة الرئيسية أن تتصل بالإنترنت وببقية القطع في نفس الوقت، لتتمكن من التحكم بالمنزل عبر الإنترنت من أي مكان بواسطة تطبيق على هاتفك.

شركة شاومي واحدة من الشركات التي تستحق الدراسة حول نجاحها الكبير خلال عدة سنوات فقط، فمن خلال منتجاتها المتنوعة استطاعت أن تغزو السوق الصيني وسوق شرق آسيا وربما العالم مستقبلاً، ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي نتوقع الكثير من الابتكارات التي ستقدمها الشركة في المستقبل القريب.

إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالولاء بسرعة تجاه شركات التقنية، فشاومي تعتبر من أفضل الشركات التي تستحق أن تعطيها ولائك، ومعها ستجد كل ما تحتاجه من المنتجات في جميع المجالات وبتكنولوجيا متقدمة، كما أن شاومي تهتم كثيرا بجودة التصميم وأناقته لجميع منتجاتها.

بقلم: علاء السيد

التدوينة نظرة عن كثب في منتجات العملاق الصيني شاومي ظهرت أولاً على عالم التقنية.