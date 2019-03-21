دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Dyson تطلق مكنسة V11 بآداء أفضل وشاشة LCD مع سعر يبدأ من 599 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Dyson عن تقنيتها الجديدة في مكنسة V11، التي تنطلق بمجموعة من التحسينات عن الإصدارات السابقة، ونظام DLS الذكي، وسعر يبدأ من 599 دولار.

تأتي مكنسة V11 الجديدة من Dyson بنظام DLS الذكي لإستشعار المقاومة في الفرشاة الخاصة بالمكنسة، ومن ثم إرسال إشارات للمحرك والبطارية لزيادة أو خفض قوة الشفط وفقاً للأسطح المختلفة.

وتتميز مكنسة V11 بالتصميم خفيف الوزن نسبياً، كما أنها تعمل على الضغط بعمق على الأسطح التي تحتاج إلى تنظيف أفضل مثل السجاد على سبيل المثال، حيث تدعم قوة الضغط إزالة الأتربة العالقة بشعيرات السجاد بكفاءة أفضل.

كما تضم مكنسة V11 شاشة LCD تعمل على عرض الوقت المتبقي للبطارية بالثواني، مع تحديث سريع للوقت المتبقي للبطارية عند الإنتقال من تنظيف سطح إلى أخر، كما يتم عرض فيديو قصير عن مواقع تراكم الأتربة، وتعمل أيضاً على تنبيه المستخدم عند ضرورة تنظيف فلتر المكنسة اللاسلكية.

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أيضاً تأتي أحد المميزات الهامة في مكنسة V11 اللاسلكية في إمكانية التغيير التلقائي بين أنماط التنظيف وفقاً للأسطح المختلفة، حيث لن يحتاج المستخدم إلى تغيير نمط التنظيف يدوياً عند الإنتقال من سطح لأخر، كما تأتي المكنسة بزر مخصص للسجاد، حيث يمكن لزر نمط Boost أن يعمل على تركيز وزيادة ضغط الشفط، كما يعمل نمط Eco على توفير شحن البطارية.

وتؤكد Dyson على أن المكنسة الكهربائية اللاسلكية V11 تأتي بقوة شفط بآداء أفضل بنسبة 20% عن الإصدار السابق V10، كما يمكن أن تدعم المستخدم بكفاءة حتى ساعة كاملة من التنظيف وفقاً للأسطح التي يتم تنظيفها، ومن المقرر أن تتوفر المكنسة في نموذجين هما V11 Torque Drive بسعر 699 دولار، وV11 Animal التي ستتوفر في منافذ البيع بسعر 599 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Dyson تطلق مكنسة V11 بآداء أفضل وشاشة LCD مع سعر يبدأ من 599 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.