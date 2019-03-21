شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أسبانيا لـ "أبو الغيط": أولوية كبيرة للعلاقات مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، على الأولوية الكبيرة التى توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية انطلاقا من الروابط التاريخية التى تربط الجانبين فى العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على المستوى الرسمى والشعبى، وهو ما يمثل أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة فى مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذى يزور مدريد حاليا، مع الملك فيليب السادس ملك أسبانيا.

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، فى بيان للجامعة اليوم الخميس، بأن أبو الغيط أعرب بدوره، خلال اللقاء، عن تقديره للمواقف الأسبانية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولى، مشيرا إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتجذرة التى تربط بين الجانبين العربى والأسبانى والاستفادة فى هذا الصدد من التقارب الثقافى والحضارى الكبيرين فى تحقيق هذا الهدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك أسبانيا لـ "أبو الغيط": أولوية كبيرة للعلاقات مع الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.