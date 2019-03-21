رئيس الوزراء اليمنى يثمن دور الولايات المتحدة فى دعم الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، دور الولايات المتحدة الأمريكية، فى مساندة ودعم الحكومة اليمنية.

وقال عبد الملك - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن الولايات المتحدة لها دور كبير فى مساندة الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى والحد من التدخل الإيرانى فى شئون البلاد ومقاومة الانقلاب الحوثى، مؤكدا تحقيق نجاحات كبيرة فى البلاد بمساندة الولايات المتحدة .

وأشار إلى أهمية الدور التنموى والإنسانى والسياسى للولايات المتحدة فى اليمن، معربا فى الوقت نفسه عن ثقته الكاملة فى قدرة الولايات المتحدة على إجبار الحوثيين على الانصياع لعملية السلام فى البلاد.

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