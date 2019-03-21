اخبار الخليج

السفير الأمريكي في اليمن: واشنطن لا تدعم جماعات تسعى لتقسيم اليمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وتابع السفير الأمريكي أنه لم "يفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ اتفاقات استوكهولم، حسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab

وأكد ماثيو تولر أن أسلحة الحوثيين تمثل خطرا على المنطقة وعلى اليمن.

وألقى السفير الأمريكي لدى اليمن باللائمة، اليوم الخميس، على الحوثيين في تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي، وقال إن أسلحتهم تمثل خطرا على دول المنطقة.

Advertisements

وقال السفير ماثيو تويلر في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا من مدينة عدن الجنوبية إن الولايات المتحدة تشعر "بإحباط بالغ" لما وصفه بمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات، مضيفا أنها لم "تفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده ، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من "الحوثيين".

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي في اليمن: واشنطن لا تدعم جماعات تسعى لتقسيم اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى