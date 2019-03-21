"سبوتنيك" تعزز العلاقات مع وسائل الإعلام في العالم العربي

وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من السيد فاسيلي بوشكوف رئيس المشاريع الدولية في وكالة "سبوتنيك" والسيد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات. حيث أشار فاسيلي بوشكوف بهذا الشأن قائلاً:

تعتبر مذكرة التفاهم المبرمة مع وكالة ذات نفوذ مثل وكالة "وام" خطوة مهمة دون أدنى شك في سبيل تطوير علاقات الشراكة مع زملائنا من بلدان الشرق الأوسط. أنا متأكد من أن الوثيقة الموقعة سوف" تساعد وسيلتي الإعلام على تزويد القراء بالمعلومات الأكثر تنوعاً ووجهات نظر مختلفة حول الأحداث الجارية، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز التعاون بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام".

© Photo / Press Service WAM "سبوتنيك" تبرم مذكرة تفاهم مع وكالة "وام" الإماراتية

وأضاف السيد الريسي:

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"لا شك أن اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا تعتبران دولتان صديقتان، علاقاتنا علاقات استراتيجية، وقيادة البلدين دائما تنظران إلى أن نوثق العلاقات سواء إن كانت في قطاعات مختلفة، وقطاع الإعلام يعتبر قطاعا مهما جدا. بتوقيعنا على هذه الاتفاقية، أعتقد، سوف نفتح الباب للطرفين من الوكالتين أن يكون هناك تبادل أخباري مشترك، أن يكون هناك أيضا تدريب مشترك. وهناك أفكار جميلة طرحت حتى في قضية الطلبة، الذين قد يدرسون الإعلام في بلدهم، في روسيا أو في الإمارات.

أعتقد أن هذه الخطوات أساسية ومهمة جدا لتطوير العمل المشترك وأعتقد أنه من خلال عملنا سنكتشف محطات وطرق وجوانب أخرى في زيادة هذه العلاقات. نحن نعتقد أن علاقاتنا مع "سبوتنيك" مهمة جدا، ونتمنى أن نكون دائما مع "سبوتنيك"، ونوفر لهم الأخبار، نعطيهم أيضا الفرصة للتواصل مع مؤسسات هنا في دولة الإمارات، يعني لن يكون هناك وسيط ثالث، ولن نعطي فرصة لأحد حتى ينقل أخبار غير مناسبة لكم ولنا في هذا المجال، لأننا نؤمن أن المهنية مهمة جدا والحقيقة مهمة جدا".

"سبوتنيك" (https://sputniknews.com/) هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الوسائط المتعددة الإقليمية والدولية في 32 لغة، والبث الإذاعي المماثل والرقمي باللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية إلى 130 مدينة في العالم وعلى شبكة الإنترنت أيضاً.

توفر تلقيمات ويب وكالة "سبوتنيك" على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية. ويبلغ جمهور مواقع "سبوتنيك" الإخبارية أكثر من 50 مليون زائر شهرياً، حيث وصل عدد المشتركين في حساب SputnikChina حوالي 9 مليون. ويعمل أكثر من ألف شخص من مختلف القوميات في 22 مركزاً تحريرياً حول العالم من بكين إلى مونتيفيديو. يشار إلى أن وكالة "سبوتنيك" تدخل ضمن المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، علماً أن المكتب الرئيسي لوكالة "سبوتنيك" يقع في موسكو.

وكالة أنباء الإمارات "وام" (http://wam.ae/) هي الوكالة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءاً من المجلس الوطني للإعلام. ويقع المقر الرئيسي في أبوظبي، حيث تتضمن موارد الوكالة حالياً مواقع إلكترونية بـ 13 لغة أجنبية، بما في ذلك العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية والإسبانية والصينية والتركية والهندية. بالإضافة إلى مراكز التحرير الموجودة في البلاد، هناك مكاتب في القاهرة وبيروت وواشنطن وصنعاء وبروكسل وإسلام أباد تابعة للوكالة. "وام" هي عضو في المنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة وكالات الإعلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (OANA)