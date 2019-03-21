قوات كويتية تتحرك إلى أراضي البحرين... والحرس الوطني الملكي يلتقيها

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وشاركت قوات الحرس الوطني الكويتي، ونظيرتها البحرينية في تمرين "تعاون" لمكافحة الإرهاب وذلك في النسخة الرابعة منه، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وحضر اللواء عبد العزيز بن سعود آل خليفة، مدير أركان الحرس الوطني البحريني ختام التمرين المشترك بين القوتين، لحماية المنشآت النفطية.

واعتبر مدير أركان الحرس الوطني "أن "تعاون4" يمثل أهمية بالغة باعتباره يرفع من مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في حماية المنشآت النفطية، والتي قد يمثل التعرض لها تهديدا بالغا للسلامة العامة ومقدرات ومكتسبات الوطن".

وأكد الفريق هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني الكويتي، أن العمل العسكري المشترك بين الحرس الوطني الكويتي ونظيره البحريني يأتي تنفيذا لبروتكولات التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ووحدة العمل العسكري المشترك في حماية الأمن الوطني.