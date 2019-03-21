مصر... مصرع وإصابة 15 عاملا في انفجار بمصنع بالعين السخنة

وحدث الانفجار في أحد الخزانات بمصنع الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، أثناء اختبار التشغيل بالخزان، مما أدى إلى مصرع وإصابة 15 عاملا من عمال شركة حسن علام، بحسب موقع بوابة الأهرام المصري.
وبحسب موقع "اليوم السابع"، إن اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا، بوقوع انفجار خران بأحد المصانع بمنطقة العين السخنة أثناء اختبار التشغيل للخزان، مما تسبب في مصرع 8 عمال وإصابة 7 آخرين، وجاري حصر أعداد الوفيات والمصابين.
وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى العام بالسويس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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