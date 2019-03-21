- 1/2
- 2/2
موسكو — سبوتنيك. وقال الساعاتي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا الشأن: "إن قرار تجميد عضوية سوريا اتخذ في الجامعة العربية وعلى مستوى القمة، وقرار عودة سوريا يبحث على مستوى القمة في جامعة الدول العربية، ونحن دائما مع وحدة الصف العربي ونتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها، نحن مع الإجماع العربي".
© Sputnik . Anton Balashov
وقال الساعاتي: "أنجزنا المشروع ببناء المنصات لاستقبال وتخزين الغاز المسال، وهو جاهز الآن، بالنسبة إلى مذكرة التفاهم مع "غازبروم"، فقد تم الاتفاق على تزويد المملكة باحتياجاتها، ولكن هذه الخزانات تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، وهناك الآن مشاورات مع الشركات الروسية لتزويد هذه المنصات، ولكي تدخل معنا في شراكات استراتيجية، وليس القيام بعمليات بيع وشراء، لأن الغاز متوفر الآن في كل أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير البحرين في موسكو: قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية يجب اتخاذه على مستوى القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.