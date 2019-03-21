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مصر تكشف عن موقف تركي يجلب الخير للبلاد

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© Sputnik . Ruslan Krivobok

وقال العطار، إن "تصدير البطاطس إلى تركيا سوف يبدأ فعليا اعتبارا من اليوم الخميس بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط الفنية المطلوبة"، وذلك وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

من جهته، قال وزير الزراعة المصري عز الدين أبوستيت، إن "الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة في كل دول العالم أمام الصادرات الزراعية المصرية، في خطوة ستساهم في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وتحقق القيمة المضافة إلى الناتج القومي".

وأضاف وزير الزراعة، أن "الحجر الزراعي كان قد نجح أيضا قبل ثلاثة أشهر في فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري"، ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 طفرة غير مسبوقة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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