مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير يحتفل بإسبوع البيئة

لمى الموسى تحت شعار “نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا” اطلق مركز جمعيه الاطفال المعوقين بعسير احتفالاً توعوياً تزامنا مع أسبوع البيئة العالمي وذلك بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، وفرع زارة المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير ، والذي أقيم بقر المركز، وهَدَفَ هذا الحفل إلى نشر التوعية البيئية بين كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، وكيفية المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتضمن الحفل العديد الأنشطة والفعاليات المختلفة التي حملت الكثير من الرسائل الهادفة والتثقيفية لرفع الوعي البيئي باعتباره الخطوة الأولى نحو المحافظة على البيئة التي تعد مكملاً رئيسياً ومكوناً هاماً لحياة الانسان، كما قدمت الجهات المشاركة نصائح وارشادات واستشارات بيئية للحضور، مشيرة إلى أنها تقدم الدعم الكامل لمختلف المبادرات التي تساهم في الحفاظ على البيئة في المملكة بشكل عام، ومحاربة تدهور البيئة، دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من الموارد، وفي ختام الحفل تم اختيار ثلاثة من أطفال المركز ليكونوا ضمن فريق مسؤولي البيئة، كما تم تقديم هدايا تذكارية لكافة الأطفال من ذوي الإعاقة المشاركين في الحفل.

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