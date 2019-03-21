شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 11 ألف عقد نكاح و4500 صك طلاق خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة العدل أنها أصدرت 11 ألفاً و510 عقود نكاح في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى 4434 صك طلاق خلال شهر جمادى الآخر الماضي.

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وأشارت الوزارة خلال تقريرها البياني الشهري، إلى أن مكة المكرمة كانت أكثر المناطق إصداراً لعقود النكاح بواقع 3114 عقداً، وكانت العاصمة المقدسة هي أيضاً الأعلى في صكوك الطلاق بواقع 1120 صكاً.

وأوضحت أن عقود النكاح سجلت زيادة قدرها 10 % عن العقود الصادرة في نفس الشهر من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي طرفاها سعوديان 84% من إجمالي العقود، وتراوحت العقود الصادرة يومياً ما بين 366 و 917 عقد نكاح يومياً.

وأضافت الوزارة بأن صكوك الطلاق الصادرة خلال الشهر الماضي منطقتي مكة المكرمة والرياض بلغت النصف من إجمالي الصكوك، وتراوح عدد الصكوك الصادرة بجميع المناطق ما بين 140 و 251 صكاً يومياً.