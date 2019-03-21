شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية). كذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.