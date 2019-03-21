شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجيّة العراقى يبحث آليات عمل فريق التحقيق فى جرائم "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم فى بغداد، أمس الأربعاء، مع رئيس فريق التحقيق للمُساءَلة عن جرائم عصابات "داعش "الإرهابيَّة كريم خان، آليّات عمل فريق التحقيق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه تم - خلال اللقاء - التركيز على دور فريق التحقيق فى جمع وتخزين الأدلة التى تُجرِّم عصابات "داعش" الإرهابيَّة ، فضلًا عن سُبُل إنجاح مهمَّته فى العراق.