شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يطلق اسم «الملك عبدالله» على كلية القيادة والأركان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أمس الأربعاء، بإطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله على كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن خادم الحرمين الشريفين اعتمد إطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز “رحمه الله” على كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، لتكون باسم كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان”.
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