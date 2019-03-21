بسبب «فيسبوك».. إسرائيل تعتقل فتاة فلسطينية بالضفة

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قوات الاحتلال
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتاة فلسطينية من الخليل جنوب الضفة الغربية، على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي، وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة إسراء حماد طه أبو سنينه، 22 عاما، على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، بحجة منشور لها على «فيسبوك» عن المسجد الأقصى، جاء ذلك بعد أن اعتقال شابا أمس الأول قرب الحرم الإبراهيمي بزعم أنه يحمل سكينا، كما اعتقلت قبله بساعات أيضا فتاة فلسطينية لنفس الذريعة.
في سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال، محيط مدرسة النهضة الأساسية للبنين وسط مدينة الخليل، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل صوبها. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت محيط المدرسة، واعتلت منطقة قب الجانب المحاذية لها، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية والصوتية صوبها، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلبة. وداهمت
في سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال، محيط مدرسة النهضة الأساسية للبنين وسط مدينة الخليل، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل صوبها.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت محيط المدرسة، واعتلت منطقة قب الجانب المحاذية لها، وهددت بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية والصوتية صوبها، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلبة.
وداهمت تلك القوات بلدات بيت كاحل، وسعير، ودورا، وفتشت عدة منازل فيها، وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
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