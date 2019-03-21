صور جريئة لنجمة الأفلام الإباحية ميا خليفة وهي تستحم مع خطيبها

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بعد أن أعلنت خطوبتها من طاهٍ سويدي، ها هي نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة تتحول الى مادة دسمة للاعلام، وهذه المرة بسبب صورها الجريئة مع خطيبها.
الا ان الصور ليست جديدة بل إلتقطاها قبل ان يعلنا خطوبتهما، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوها مرة أخرى، ويظهران مع بعضهما عاريين في حوض الاستحمام. لاقت هذه الصور تعليقات كثيرة بين المنتقدين بسبب جرأة ميا، خصوصاً انها اعلنت اعتزالها مهنة التمثيل في الافلام الاباحية، ومنهم من علق بطريقة عادية غير متفاجئين من هذه المنشورات.
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