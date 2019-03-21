وصفات طبيعية للحصول على بشرة ناعمة كالحرير

الاهتمام بالبشرة من أولويات كل فتاة، وللحصول على أفضل النتائج لابد من اتباع روتين يومي للعناية بجمال البشرة وحيويتها، والحصول على بشرة ناعمة قد يكون صعبا بالنسبة للبعض، ويستحسن استخدام مواد طبيعية بعيدة عن الكيماويات لسلامة البشرة، لذلك قدم موقع "ويكي هاو" مجموعة من الوصفات الطبيعية للحصول على بشرة ناعمة وهي كالآتي:
اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.
تأكدي من إزالة مستحضرات التجميل، اغسلي وجهك بالماء الفاتر واتركيه رطب قليلا.
استخدمي المقشر على وجهك في حركات دائرية، استمري في الفرك حتى يغطي المزيج وجهك بالكامل، يمكنك تركه لمدة 10 دقائق إضافية حتى يتغلغل العسل ويرطب بشرتك ويزيل شحوبها.
استخدمي الماء الدافئ واغسلي وجهك، وتأكدي من إزالة المقشر بالكامل حتى لا يترك بشرتك زلقة.
ماسك زيت الزيتون والقهوة
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امزجي القليل من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.
ضعي المزيج على وجهك ودلكيه برفق في حركات دائرية، واعط اهتمام أكثر للمناطق الجافو والشاحبة في وجهك.
استخدمي الماء الدافئ لإزالة المقشر، جففي وجهك باستخدام منشفة قطنية.
قد تتسبب القهوة في جفاف بشرتك لذلك تأكدي من استخدام مرطبك المفضل، بعد التقشير لتحصلي على بشرة ناعمة.
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