رئيس الأرجنتين وعبدالله بن زايد يبحثان تطوير التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين بحضور ماركوني بينيا رئيس وزراء الأرجنتين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى الأرجنتين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والأرجنتين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل اللقاء إلى الرئيس الأرجنتيني، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للأرجنتين مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه، حمَّل ماوريسيو ماكري، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والأرجنتين، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه، رحب ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. مؤكداً الحرص على تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، وأشاد بمكانة الإمارات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خورخي فوري وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني في بوينس آيرس.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين، وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب اللقاء وقَّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وخورخي فوري على اتفاقية التدريب الدبلوماسي بين البلدين.

كما شهد سموه والوزير الأرجنتيني التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة أنباء الأرجنتين «تيلام».

وتسلم سموه من خورخي فوري رسالة خطية موجهة من قبل ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يدعوه فيها لزيارة جمهورية الأرجنتين.

وأقام خورخي فوري وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني مأدبة غداء تكريماً لسموه.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إيميليو مونزو رئيس مجلس النواب في الأرجنتين.

وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الأرجنتين وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب في الأرجنتين بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

حضر اللقاءات الثلاثة سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الأرجنتين. (وام)