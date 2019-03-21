«قسد» تواصل عمليات تمشيط وإزالة الألغام في جيب الباغوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مع اقتراب المعركة من نهايتها في جيب «داعش» الأخير في الباغوز شرقي سوريا، أمس، عمليات التطهير وإزالة الألغام، بعد طرد المتشددين منه الثلاثاء إلى شريط ضيق من الأرض على ضفة نهر الفرات، فيما تحلق طائرات حربية فوق هذا الشريط الذي يحاول الإرهابيون التشبث به، في وقت اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات «قسد» ومسلحي «داعش» الذين يتحصنون في كهوف جبل الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم «داعش» في سوريا «الليلة»، بالتوقيت الأمريكي. وحمل ترامب، خلال تصريحات صحفية مساء أمس، خريطتين إحداهما تمثل الوضع الحالي لتنظيم «داعش»، والثانية قال إنها من ليلة الانتخابات، في إشارة إلى انتخابات 2016 التي فاز فيها. وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية أوهايو الأمريكية.

وكان كينو جابرييل، المتحدث باسم «قسد»، قال «إن الاشتباكات تدور بين قواتنا ومسلحي داعش الذين خرجوا من مخيم الباغوز، الذي سيطرت عليه قواتنا الثلاثاء، ويختبئون في كهوف ومغاور جبل الباغوز شمال شرق البلدة». وأكد المتحدث أن قوات قسد «تقوم بتمشيط مخيم الباغوز لتأمين المنطقة بالكامل خوفاً من وجود أنفاق يختبئ فيها عناصر داعش». وكانت مصادر في قوات قسد قد ذكرت أن عدداً من الشاحنات توجهت إلى بلدة الباغوز لإجلاء مسلحي داعش وعائلاتهم. وكان مسؤول آخر ذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بتمشيط المناطق التي استردتها، حيث تفتش عن أنفاق ومقاتلين مختبئين من «داعش» وتزيل الألغام الأرضية. ولم ترد أي معلومات من جانب قوات سوريا الديمقراطية عن مصير المتشددين المحاصرين على ضفة نهر الفرات. وشوهدت مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائها من منطقة الباغوز. ولكن رغم أن السيطرة على الباغوز، القريبة من الحدود مع العراق، ستمثل نقطة مهمة في الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن وفي الحرب على التنظيم المتشدد، فإن تنظيم «داعش» ما زال يمثل تهديداً. وما زال مقاتلون من التنظيم مختبئين في الصحراء بوسط سوريا، كما لجأ آخرون إلى العمل السري في مدن عراقية لشن حملة لزعزعة استقرار الحكومة.

وبالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، فإن معركة الباغوز تتوج حملة عسكرية استمرت أربع سنوات تمكن خلالها مقاتلوها من طرد تنظيم «داعش» من مساحات واسعة من الأرض في شمال شرقي سوريا بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث استعادت مدينة الرقة بعد معركة استمرت شهوراً عام 2017. كما اضطر التنظيم للتقهقر أمام مجموعات أخرى من القوات المحلية والأجنبية التي هبت للمشاركة في الهجوم عليه مدفوعة بالمشاهد الدامية لعمليات نفذها التنظيم وهجماته التي دبرها في الخارج.

وكانت الباغوز آخر جيب من الأراضي الشاسعة التي استولى عليها مسلحو التنظيم في هجوم مباغت عام 2014 والتي شملت مساحات من أراضي سوريا والعراق، وأعلن عليها زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي خلافة جديدة. وما زال مصير البغدادي مع عدد آخر من قادة التنظيم مجهولاً على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة بأنه موجود في العراق. (وكالات)