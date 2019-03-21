«البيت متوحد» تحتفي بإنجازاتها وتطلق هويتها الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت جمعية «البيت متوحد» هويتها الجديدة خلال حفل خاص أقامته في ديوان ولي عهد أبوظبي، واحتفت بمساهماتها وإنجازاتها ومبادراتها على مدى 7 سنوات منذ تأسيسها؛ حيث أسهمت خلالها في دعم مسيرة التنمية، وتحقيق أثر إيجابي في تحسين جودة حياة العديد من أفراد المجتمع.

حضر الحفل، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، نائب الرئيس الفخري لجمعية «البيت متوحد»، وسيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»، وعلي غانم الرميثي، نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية «البيت متوحد»، ومحمد النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، وعضو مجلس الإدارة لجمعية «البيت متوحد»، وعبدالله النيادي عضو مجلس الإدارة لجمعية «البيت متوحد».

ومنذ تأسيسها أطلقت جمعية «البيت متوحد» مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج المتخصصة.