شكرا لقرائتكم خبر عن «البيت متوحد» تحتفي بإنجازاتها وتطلق هويتها الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أطلقت جمعية «البيت متوحد» هويتها الجديدة خلال حفل خاص أقامته في ديوان ولي عهد أبوظبي، واحتفت بمساهماتها وإنجازاتها ومبادراتها على مدى 7 سنوات منذ تأسيسها؛ حيث أسهمت خلالها في دعم مسيرة التنمية، وتحقيق أثر إيجابي في تحسين جودة حياة العديد من أفراد المجتمع.
حضر الحفل، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، نائب الرئيس الفخري لجمعية «البيت متوحد»، وسيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»، وعلي غانم الرميثي، نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية «البيت متوحد»، ومحمد النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، وعضو مجلس الإدارة لجمعية «البيت متوحد»، وعبدالله النيادي عضو مجلس الإدارة لجمعية «البيت متوحد».
ومنذ تأسيسها أطلقت جمعية «البيت متوحد» مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج المتخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر «البيت متوحد» تحتفي بإنجازاتها وتطلق هويتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.