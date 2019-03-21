«الشرقية المتحدة» تستحوذ على نسبة من «المهيدب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استحوذت المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية الإماراتية، على نسبة من «مجموعة المهيدب» لطب الأسنان في السعودية بقيمة 500 مليون درهم، في إطار الخطط التوسعية للمجموعة في منطقة الخليج، لترتفع أصول المجموعة إلى 3 مليارات درهم، وتضم مستشفى «دانة الإمارات» ومراكز «هيلث بلاس» للإخصاب و«هيلث بلاس» التخصصية ومستشفى «مورفيلدز للعيون» أبوظبي.

وتضم مجموعة عيادات المهيدب 46 مركزا لطب الأسنان في الرياض وجدة وأبها ومكة والقسيم، ويعمل فيها 1417 موظفاً، بينهم 420 طبيباً وطبيبة، ويبلغ عدد كراسي الأسنان في العيادات 441، مجهزة وفق أعلى المواصفات. وأسّست المجموعة عام 2000، وتستقبل نحو 500 ألف مريض سنوياً.

وأكد محمد علي الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها التي تتطلع إلى نقل خبراتها إلى الدول الشقيقة، وتنويع مستوى الخدمات التي تقدمها في الإمارات ودول الخليج، مشيراً إلى أهمية هذا الاستحواذ للمجموعة التي تتطلع إلى التوسع المستمر في منشآتها، عبر استراتيجيات التوسع في المنشآت الحالية وإنشاء منشآت جديدة، والاستحواذ على منشآت تراها مناسبة لخططها.

وأشار إلى أن المجموعة ستفتتح مركز «هيلث بلاس» للإخصاب في جدة، في يونيو، ومركزا آخر في الرياض، امتداداً لمراكز أبوظبي ودبي. كما أنهم بصدد الاستحواذ على مراكز طبية أخرى في السعودية خلال الأشهر المقبلة، لافتا الى أن الاستحواذ سيفتح في المجال أمام التوسع في خدمات طب الأسنان داخل الإمارات، وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية العاملة في عيادات الأسنان لمجموعتي المهيدب والشرقية المتحدة.

وأوضح أن المجموعة ستواصل جهود توفير أفضل خدمات طب الأسنان والفم بالعيادات الجديدة، وإدخال تخصصات جديدة، مع التركيز على إدخال الخدمات الذكية وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية.

وتضم الخدمات في عيادات المهيدب، زراعة الأسنان وجراحات الأسنان والفم التجميلية والتقويم وعلاج أمراض الفم، وعلاجات العصب وجراحات الفكين، وطب أسنان الأطفال.