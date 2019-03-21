بومبيو: سياستنا ثابتة ونسعى لمواجهة الإرهاب وإيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت:الحسيني البجلاتي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن سياسة واشنطن تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط ثابتة لا تغيير فيها، مؤكداً أنها تسعى لتحقيق السلام ومواجهة تهديدات «القاعدة»، و«داعش»، وإيران. وثمّن بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، الشيخ صباح الخالد، في الكويت، أمس، دور الوساطة الكويتية في عدد من قضايا المنطقة، مشدداً على أنه لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما لفت إلى أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم، قائلاً: «نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية، ورأب الصدع». وأشار بومبيو إلى أن بلاده تكثف الجهود لمنع التهديدات السيبرانية «وهي أخطار تهدد أمننا وازدهار شعوبنا»، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بأمن الكويت، مشيراً إلى أنها تشجع الحكومة العراقية على تعزيز علاقاتها معها.

وقال وزير الخارجية الكويتي، إن هناك علاقات استراتيجية تربطنا مع الولايات المتحدة، كما نشيد بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج، مضيفاً «شددنا على ضرورة التوصل لحل سياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات السياسية».

وكان أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد، استقبل في قصر بیان، أمس، بومبیو والوفد المرافق له، بمناسبة زیارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الراسخة بين الشعبين الصديقين، كما تم التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وعقدت، في ديوان وزارة الخارجية جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والولايات المتحدة برئاسة الخالد وبومبيو.

وتناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتينة التي تربط الكويت والولايات المتحدة ،واستعرضا كل أوجه التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون المشترك في سياق عضوية البلدين في مجلس الأمن، إضافة إلى بحث آخر ما آلت إليه الأمور في سوريا واليمن.