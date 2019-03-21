نيوزيلندا تشيع ضحايا المجزرة في جنازات مؤثرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت مراسم دفن لاجئ سوري وابنه أمس الأربعاء، في أولى جنازات ضحايا الاعتداء على مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا، في وقت يترقّب النيوزيلنديون وداعاً مؤثرا للقتلى.

وتجمّع مئات المشيّعين صباح أمس في مقبرة قرب مسجد لينوود لدفن خالد مصطفى (44 عاما) وابنه حمزة (15 عاما) اللذين قتلا في مسجد النور، حيث وقع أول اعتداء. وكان مصطفى قد لجأ مع عائلته إلى نيوزيلندا العام الماضي هربا من النزاع في سوريا قبل أن يتحوّل أملهم بحياة آمنة إلى مأساة.

وفي حديثها عن المأساة التي تعيشها عائلة مصطفى قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن: «أعجز عن التعبير عن مدى شعوري بالإحباط لقدوم عائلة إلى هنا طلبا للجوء ولملاذ آمن»، مضيفة «كان يجب أن يكونوا آمنين هنا».

وشارك في التشييع اللاجئ الأفغاني عبد العزيز الذي تصدّى لمطلق النار في مسجد لينوود، وقد احتضنه مشيّعون كثر.

وفي مؤشر للتوترات القائمة، قال مشيّعون إنهم تبلّغوا بإجراءات الإخلاء الواجب اتّباعها في حال حدوث أي طارئ خلال التشييع. وأقيمت أمس الأربعاء ستة مراسم دفن أخرى.

ودعت رئيسة الوزراء أردرن الأربعاء إلى تشكيل «جبهة موحّدة» من أجل التصدي لظاهرة عنف اليمين المتطرف ودعاة تفوق العرق الأبيض، وقالت إن العالم بحاجة لمواجهة المخاطر التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت في مؤتمر صحفي في كرايست تشيرش: «علينا أن نشكّل جبهة موحّدة للتصدي لقضية تتطلب اهتماما عالميا».

وتابعت أن «واقعة استخدام منصّات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ومواد تحض على العنف لا تقتصر على نيوزيلندا».

وقالت أردرن: إن صلاة الجمعة المقبلة في نيوزيلندا سيجري بثها على مستوى البلاد كما سيتم الوقوف دقيقتين حدادا على الضحايا. وأضافت: «هناك رغبة في تقديم الدعم للجالية المسلمة عندما يعودون إلى المساجد يوم الجمعة». ويجرى ترميم مسجد النور استعدادا لصلاة الجمعة غدا بعد أن خلف الرصاص آثارا على جدرانه

ودعا مجلس الأئمة الوطني في أستراليا أئمة المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لحادث إطلاق النار في كرايست تشيرش. وقال المجلس في بيان «الاعتداء على أي مسلم أو أي شخص بريء في أي مكان في أنحاء العالم هو اعتداء على جميع المسلمين وجميع الشعوب»، وأضاف البيان: «إنها مأساة إنسانية وعالمية وليست فقط إسلامية ونيوزيلندية».

وقال قائد الشرطة النيوزيلندية مايك بوش إن أجهزة مخابرات عالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفا عن المهاجم المزعوم المدعو برينتون تارانت.

إلى جانب ذلك توجه وزير خارجية نيوزيلندا أمس الأربعاء إلى تركيا «لوضع الأمور في نصابها»، وذلك بعدما استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقطع فيديو للهجوم على المسجدين الذي وقع الجمعة الماضية في فعاليات انتخابية. وقالت أردرن إن وينستون بيترز، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة الوزراء، غادر متوجها إلى تركيا.

ووجه أردوغان حديثا لمنفذ الهجومين، وقال: «ستدفع ثمن هذا. إذا لم تحاسبك نيوزيلندا، فسنحاسبك بطريقة أو بأخرى». ووصف أردوغان الهجوم الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا بأنه «أحدث مثال على زيادة العنصرية والإسلاموفوبيا».

وردا على سؤال عما إذا كانت تشعر بالانزعاج لاستغلال الهجومين سياسيا في تركيا، قالت أردرن: «أرفض فكرة أننا نفقد تلك العلاقة (مع تركيا) أو أننا سنفقدها»، مضيفة أن بيترز سيرد على تعليقات القيادة التركية وجها لوجه.ولفتت إلى أن الزيارة تهدف إلى التأكد من أن ما يقال «يعكس بصورة دقيقة نيوزيلندا والنيوزيلنديين، وكذلك المجتمع المسلم ببلادنا».

واعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تصريحات الرئيس التركي أردوغان بعد الاعتداء بأنها «متهورة» و«مشينة» و«مسيئة». وتابع «سأنتظر لأرى ما سيكون عليه رد فعل الحكومة التركية، قبل اتخاذ قرار بشأن تدابير أخرى. ولكن يمكنني أن أقول لكم إن كل الخيارات مطروحة».

وكان أردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدّم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام. وحذر بشكل خاص من أن الأستراليين الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى. (وكالات)