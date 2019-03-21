سلطان: تطور المؤسسات مرهون بتحسين بنيتها التحتية وتشريعاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أهمية رسالة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مناقشة تطوير أداء المؤسسات الحكومية عبر خدماتها، والبنى التحتية التي توفرها، والتشريعات الملائمة التي تقرّها، ومبادراتها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق ريادة الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموّه، صباح أمس، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في حفل افتتاح الدورة الثامنة من المنتدى التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مدار يومين، في مركز «إكسبو» الشارقة، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، بمشاركة نخبة من الخبراء وممارسي الاتصال الحكومي الدوليين.

وأشار سموّه، إلى أن فكرة تنمية القطاع الحكومي وتطبيق النظم التكنولوجية، ليست فكرة حديثة، إلا أنها كانت محصورة في بعض الدول، وأصبحت في السنوات الأخيرة أحد الموضوعات المثيرة للنقاش، من حيث كيفية تطبيقها والاستفادة منها في منطقتنا.

وأوضح أنه عند بداية تطبيق النظم الحديثة، سعياً لتطوير العمل الحكومي، حدثت أخطاء كثيرة، بسبب التطور السريع للتكنولوجيا، وتنوع طرق التواصل فيها، وقلة المتخصصين والعارفين بها.

المؤسسات والمجتمع

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وأوضح سموّه، الترابط بين المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع في علاقة متبادلة، حيث إن الموظف فيها جزء من المجتمع، وخدمات المؤسسات تقدم لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن تطور المؤسسات وخدماتها يأتي بتطور موظفيها الذين يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة.

ولفت سموّه، إلى أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع شاب، معظمه من المتعلمين الجامعيين في مختلف التخصصات، وهذه العلوم تسهم في إدارة التكنولوجيا والنظم الحديثة وتطويرها، لخدمة المجتمع، والقدرة على إيصالها للجميع.

وأكد سموّه ضرورة الاستمرار في تطوير مهارات العاملين في المؤسسات، وتدرجهم في المسؤوليات الوظيفية، وصولاً إلى الوظائف القيادية، مع ضرورة إلحاقهم ببرامج القيادة الشاملة التي تنفذها المؤسسات، مع استقطاب الكفاءات الخارجية في حالة الحاجة، ولإدراج أفكار ووسائل جديدة.

هيئة الكهرباء مثال

وتطرق صاحب السموّ حاكم الشارقة، إلى أهمية قدرة قيادة المؤسسات في العملية الحديثة، على مواكبة النظم التكنولوجية والمعرفة بها، متسائلاً هل تكون القيادة من خارج المؤسسة، أم من داخلها؟

ولفت سموّه، إلى التجربة الناجحة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعبر قيادتها الجديدة، في إحداث تغيير من المستويات الوظيفية والإدارية والفنية الصغيرة إلى أعلاها، واستطاعت الهيئة بعد تطوير خدماتها تمكين مختلف أفراد المجتمع، ومشاركتهم بشكل فعلي للتعرف إلى هذه الخدمات وطرق استخدامها.

ودعا سموّه إلى ضرورة أن تعمم هذه التجربة التي حققتها الهيئة على كل المؤسسات والهيئات المحلية الحكومية.

وانطلق حفل الافتتاح بعرض فيلم أضاء على رؤية المنتدى ورسالته في دورته لهذا العام، وأهميته في ظل متغيرات العصر الراهن، وأثره في تحول سياسات التنمية المجتمعية، وفي مسلكيات الأفراد داخل بلدانهم.