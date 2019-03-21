حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة نموذج في إعداد الأجيال المتسلحة بالمعرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل تخريج الدورة ال19 من خريجي «كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية»، في منطقة الطويلة على الطريق بين أبوظبي ودبي، الذي جرى، صباح أمس، بحضور الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية و مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع ، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط أفرع القوات المسلحة، والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة، وأولياء أمور الخريجين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم قام سمو ولي عهد دبي، بتفتيش طابور الخريجين بميدان الكلية، بعدها تلا أحد الخريجين آيات من الذكر الحكيم، ثم مر الخريجون من أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري، أظهر فيه شباب الوطن مهاراتهم العسكرية، ولياقتهم البدنية، ونال الاستعراض العسكري استحسان وتصفيق الحضور، بعدها أدى الخريجون قسم الولاء للوطن، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأقسموا بأن يكونوا مخلصين للوطن، وقيادته، يدافعون عن استقلال وسيادة دولتنا في البر والبحر والجو، حامين لعلمها، ومدافعين عن أمنها وحدودها ومكتسباتها الحضارية والوطنية.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد ، بعد أداء الخريجين القسم، بتكريم المتفوقين ، وهنأهم على تميزهم، وحصولهم على المراتب الأولى في الدورة.

ثم بدأت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الحالية إلى القادمة، مصحوبة بالقسم؛ إذ أقسموا بالله العظيم ثلاثاً بأن يحافظوا على علم دولتنا مرفوعاً عالياً وخفاقاً.

وكان لقائد الكلية البحرية العميد ركن بحري سعيد سالم القايدي، كلمة في المناسبة، أكد فيها، أن قواتنا المسلحة بقياداتها وضباطها وأفرادها ملتزمة بدعم وحماية مكتسبات دولتنا الوطنية والحضارية، وتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة في مواجهة التحديات مهما كبرت؛ من أجل حماية الإنجازات الوطنية العظيمة، التي تحققت لشعبنا الوفي؛ بفضل توجيهات ورؤية قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وبمساندة قوية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

وأشار في كلمته إلى تخرج عدد من منتسبي القوات المسلحة في كل من المملكة العربية السعودية؛ ومملكة البحرين؛ والمملكة الأردنية الهاشمية؛ ودولة الكويت؛ وجمهورية السودان مع إخوانهم شباب الإمارات.

وقبيل التقاط الصورة التذكارية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الخريجين، استقبل سموه في المقصورة الرئيسية، ضيوف الحفل من قادة عسكريين وضباط وملحقين عسكريين في عدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة، الذين هنأوا سموه على المستوى الرفيع، الذي بلغته «كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية»؛ بفضل الدعم، الذي تحظى به من قبل قيادة دولتنا الحبيبة على مختلف المستويات العلمية والتقنية والتدريبية واللوجستية.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هنأ إخوانه الخريجين، ودعاهم إلى الاستزادة من العلوم العسكرية، والتدريب المتواصل، والاستفادة القصوى من جميع الإمكانات العلمية والتكنولوجية، التي توفرها قيادتنا المعطاءة لهم؛ كي يظلوا في أعلى مستويات الجهوزية العسكرية والنفسية والبدنية، التي تؤهلهم لأن يكونوا حماة أشداء للديار والشعب والسيادة والاستقرار، ويتبوؤا مستقبلاً المراكز القيادية في قواتهم المسلحة، متسلحين بالعلم والخبرة والمعرفة وحب الوطن والتضحية؛ من أجل سلامته وأمن شعبه، والمحافظة على إنجازاته الإنسانية، وتمنى لهم سموه، التوفيق في مسيرتهم العملية والعلمية، وبارك لهم تخرجهم في صرح عسكري وطني نعتز به جميعاً، وبقيادته ومدربيه وإدارته من شباب الوطن.

وفي السياق، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «شهدت اليوم تخريج دفعة جديدة من «كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية» في أبوظبي. قواتنا المسلحة باتت نموذجاً يحتذى به في إعداد الأجيال المتسلحة بالمعرفة والخبرة... نبارك للخريجين الجدد، ونتمنى لهم كل التوفيق في خدمة وطنهم وإعلاء رايته». وام