أردرن تحوز محبة المسلمين والعالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما مست نار الإرهاب نيوزيلندا المسالمة الجمعة الماضي، ظهرت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أردرن كشخصية لتوحيد المجتمع، فضلا عن أنها نالت المحبة والاحترام من المسلمين والعالم.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الجمعة الماضي، حازت أردرن (38 عاما) على إشادات تكاد تكون عالمية من جانب النيوزيلنديين أنفسهم ومن غيرهم، حيث أثنوا جميعا على قيادتها في خضم الأزمة، حيث وقفت كشخصية قوية مفعمة بالعطف والشفقة. وقالت أردرن عن ضحايا الهجوم الإرهابي: «نيوزيلندا هي وطنهم.. هم ونحن كيان واحد».

وقالت أردرن أيضا: «لم نكن مستهدفين لأننا ملاذ آمن لأولئك الذين يكرهون. لم يتم اختيارنا لمثل هذا العمل العنيف لأننا نتغاضى عن العنصرية، أو لأننا جيب للتطرف. لقد تم اختيارنا لأننا لا شيء من هذه الأشياء، لأننا نمثل التنوع، والرفق والشفقة». وأضافت:«وهذه القيم لن ولا يمكن أن تهتز بسبب هذا الهجوم».

وفي أول لقاء لها مع المجتمع المسلم في بلادها يوم السبت، ارتدت أردرن حجابا أسود اللون واحتضنت الأسر الحزينة.

وقالت أردرن للأسر الحزينة: «نحن نشعر بما حدث لكم بعمق في قلوبنا. نشعر بالحزن. نشعر بالظلم. نشعر بالغضب. ونشارككم ذلك».

كما سعت سريعا لترجمة مشاعرها إلى أفعال. وتعهدت بتغيير قوانين حيازة السلاح في البلاد خلال 10 أيام بعد الهجوم.

وعلى الصعيد الدولي،وخاصة في العالم الإسلامي، تزايد صيت أردرن في أعقاب الهجوم.

في عام 2017، كانت أردرن نائبة في حزب معارض متعثر. وقد تولت منصب زعيمة حزب العمال بعد سبعة أسابيع من انتخابات سبتمبر 2017، وأسرت بما تتحلى به من «إيجابية لا هوادة فيها» جمهور الناخبين في نيوزيلندا. وقبل ستة أيام من توليها منصب رئيس الوزراء، اكتشفت أردرن أنها تنتظر طفلها الأول مع شريكها كلارك جيفورد، وهو مقدم برنامج تلفزيوني لصيد الأسماك.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت أول زعيمة سياسية تضع طفلا أثناء وجودها في السلطة منذ عام 1990، وصارت أول زعيمة في العالم تحضر اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعها طفل رضيع.

وتعرف أردرن بالدقة والأناقة، وتتمتع بروح الدعابة، وتقودها عواطفها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وقد نشأت في العائلة المورمونية الوحيدة في بلدة صغيرة، وتصف نفسها بأنها مثالية براجماتية.(وكالات)