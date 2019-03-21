السجن مدى الحياة بحق قائد مذبحة سيربرينتشا بالبوسنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت «محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة» التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأربعاء، بالسجن مدى الحياة بحق القائد الصربي السابق، رادوفان كرادجيتش، في حكم نهائي، بعد نحو 20 عاماً من تنفيذه مذبحة سيربرينتشا، التي أدين بارتكابها، إذ شهدت مقتل أكثر من 8 آلاف مسلم في منتصف تسعينات القرن الماضي.

وجاء الحكم بعد رفض طعن تقدم به كرادجيتش (73 عاماً) على حكم سابق بسجنه 40 عاماً. وأدانت المحكمة كرادجيتش الذي كان يعمل أخصائياً نفسياً، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، أثناء حرب البلقان في تسعينات القرن الماضي. وشملت الاتهامات الموجهة إلى الزعيم السابق لصرب البوسنة القتل العمد، وملاحقة مسلمي البوسنة، وتهجيرهم قسرياً، إضافة إلى مسؤوليته عن محاصرة مدينة سراييفو على مدى 44 شهراً، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في سيربرنيتشا.

وقال القاضي فاجن جوينسن، إن قضاة الدرجة الأولى «قللوا تقدير الجسامة الشديدة لمسؤولية كرادجيتش في أسوأ الجرائم المرتكبة» خلال الصراع في البوسنة، وأشار إلى «مدى» هذه الجرائم، و«الوحشية الممنهجة».

وكانت وحدات عسكرية تحت قيادة الجنرال الصربي راتكو ملاديتش داهمت في العام 1995 المنطقة التي كانت خاضعة آنذاك لحماية الأمم المتحدة، وقتلت نحو 8000 مسلم. وأوقف كرادجيتش في العام 2008، بعد هروبه لمدة 13 عاماً، إذ كان متخفياً في صربيا في شخصية رجل يمارس مهنة الطب البديل.

ورأت رئيسة جمعية «أمهات سيربرينتسا» منيرة سوبازتش، التي فقدت عائلتها، أن «هذا الحكم تاريخي بالنسبة إلى العدالة، فإذا لم يحصل كرادجيتش على ما يستحقه، يعني ذلك انتفاء العدالة في هذا العالم، وإفساح المجال أمام ارتكاب جرائم من دون خشية العقاب».

ويعد كرادجيتش أعلى مسؤول يمثل للمحاكمة بشأن حرب البوسنة، بعد وفاة الرئيس الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش أثناء محاكمته في العام 2006. وقضت المحكمة في العام 2017 بالسجن المؤبد لقادة آخرين، استناداً إلى اتهامات مشابهة، بينهم المساعد العسكري لكرادجيتش الجنرال راتكو ملاديتشلا، الملقب ب«سفاح البلقان»، وقدم الأخير طلباً بدوره لاستئناف للحكم. وأسفرت المعارك التي دارت في البوسنة بين مسلمين وصرب وكروات بين عامي 1992 و1995، عن مقتل نحو مئة ألف شخص، وتشريد 2,2 مليون آخرين.

(وكالات)