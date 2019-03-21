سلطان الجابر: الثورة الرقمية تتطلب من المؤسسات الحكومية تطوير ثقافتها

اسماء السيد - قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي تستضيفه وتنظمه إمارة الشارقة على مدى يومين، إن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في مختلف المجالات تتطلب من المؤسسات الحكومية تطوير ثقافتها المؤسسية الداخلية وتحسين استراتيجيات وآليات التواصل مع المجتمع، إذ لم يعد من الممكن أن تكتفي هذه المؤسسات بأن تكون مصدراً للأخبار، بل أصبح من الضروري أن توفر منصات حوارية تفاعلية قادرة على إحداث التطوير المنشود.

وتابع "يشكل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي فرصة مثالية للخبراء والمختصين والمعنيين بالقطاع للتعرف على آخر التطورات في الوسائل والاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة عالمياً، بما يمكّنهم من تحسين قدراتهم ومواكبة ما تشهده الدولة والعالم من تطور متسارع في مختلف المجالات، وتساعدهم على المساهمة في تمكين الفرد كخطوة أولى نحو تمكين وخدمة المجتمع ككل".

وأضاف الجابر أن التنوع الذي يزخر به مجتمع دولة الإمارات، والمكون بمعظمه من فئة الشباب، يزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الحكومية ويحفزها لتطوير استراتيجياتها وتقنياتها للاتصال والتواصل المؤسسي بحيث تضمن فعالية التواصل مع جميع الفئات المستهدفة.. ولا شك بأن الكوادر المؤهلة التي تمتلكها هذه المؤسسات قادرة على تلبية هذه المتطلبات بالشراكة مع قطاع الإعلام وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتور سلطان بن أحمد الجابر

وذكر انه من خلال الشراكة الوثيقة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع، يقوم المجلس الوطني للإعلام بدورٍ داعمٍ لفرق الاتصال الحكومي عبر تشجيع تطوير محتوى مبتكر قادر على إيصال الرسائل بفعالية كبيرة وكفاءة عالية، إضافة إلى استعراض قصص النجاح التي من شأنها أن تنشئ انطباعات إيجابية تساهم في تحفيز أفراد المجتمع نحو التغيير الإيجابي.

ومضى الجابر يقول "أثبت الإعلام الإماراتي أنه شريك موثوق لطرفي معادلة الاتصال التي تضم الجهات الحكومية من جهة، والمجتمع وأفراده من جهة أخرى، وذلك من خلال إدارة حوارٍ تفاعلي بنّاء يتسم بالمصداقية والشفافية، ويسهم في الارتقاء المستمر بجودة ونوعية الحياة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي".

استراتيجيات اتصال مؤثرة

من جانبه قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة أصبح منصة إقليمية فعالة ومؤثرة لتطوير وبناء استراتيجيات اتصال مؤثرة وداعمة للجهود الحكومية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. منوها بأهمية الاتصال الحكومي كأداة تنموية مؤثرة تعمل على تغيير سلوكيات الأفراد ومساعدتهم على القيام بدورهم على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات يدعم مسيرة نهضتها وتقدمها.

منصة باحثون

وأطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي مبادرة لتوفير محتوى عربي خاص بالاتصال الحكومي تحمل عنوان "منصة باحثون" تهدف الى توفير أبحاث ودراسات وكتب ومراجع وأفضل الممارسات الموثقة عالمياً لتصبح مرجعاً أساسياً للعاملين والباحثين والدارسين في هذا المجال تسهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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وتضم المنصة أنشطة أكاديمية ومعرفية عدة إضافة إلى استعراض أحدث إصدارات المركز الدولي للاتصال الحكومي والكتب المرتبطة بقضايا الاتصال الحكومي أو الموضوعات ذات الصلة بشعار ومحاور المنتدى.

وتهدف المنصة إلى توفير منبر حر لطلبة كليات الاتصال والإعلام في جامعات الدولة لمناقشة رسائل الماجستير ومشاريع التخرج البحثية والتطبيقية في مختلف مجالات الاتصال الحكومي الى جانب تسليط الضوء على مشاريع تخرج منتسبي برنامج الدبلوم المهني في الاتصال الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي واستضافة كوكبة من الأكاديميين وخبراء الاتصال الحكومي في المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية لمناقشة الجوانب المختلفة لموضوع الاتصال الحكومي وعرض تجاربهم المؤسساتية في هذا المجال من خلال ما يتم تقديمه من أوراق بحثية ودراسات وأوراق عمل.

وشمل برنامج المنصة في اليوم الأول من المنتدى عرض كتاب "الاتصال الحكومي...دراسات وممارسات" من إصدار المركز الدولي للاتصال الحكومي بمشاركة الدكتور محمد عايش من الجامعة الأمريكية في الشارقة والدكتور أحمد فاروق من جامعة الشارقة.

كما تم عرض مشاريع تخرج طلبة الجامعات وهي "كن صديقي ...معاً ضد مكافحة التنمر"- للطالبة أميمة عبد الهادي من جامعة الشارقة و"الخارطة الذهنية للابتكار في الإمارات" للطالبة ميس مصطفى بغدادي من الجامعة الكندية و"الحماية الذكية للمستهلك في ظل التطبيقات التكنولوجية الحديثة" بالتعاون مع حماية المستهلك في دبي للطلبات شيماء البلوشي مريم مصبح من جامعة عجمان.

كما شهدت المنصة تقديم أوراق عمل أكاديمية وهي "توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو قطاع التعليم العاليِ في الوطن العربي" للدكتور عطا حسن عبد الرحيم من الجامعة القاسمية و" التعلم الذكي: ضرورات القرن الحادي والعشرين" للدكتور محمد النائب من كلية المدينة الجامعية و"واقع الاتصال المؤسسي في حكومة الشارقة في ظل تكنولوجيا الاتصال" وهي دراسة حالة على عدد من المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة للدكتورة شريفة المرزوقي من جامعة الشارقة.

وتضمن برنامج المنصة عرض مشاريع تخرج برنامج الدبلوم المهني في الاتصال الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة ملتقى الشارقة للاتصال الحكومي.

سبل السعادة المستدامة

ويبحث المنتدى الدولي للاتصال الحكومي آليات تحليل السلوك البشري وتبني استراتيجيات التوعية وتغيير سلوك الأفراد بهدف تحفيز شركاء العملية التعليمية وبناء ثقافة مهارات المستقبل وتأصيل الإيجابية وتعزيز سبل السعادة المستدامة في ظل متغيرات العصر الراهن وأثرها على تحول سياسات التنمية المجتمعية وسلوك الأفراد داخل بلدانهم.

ونجح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منذ انطلاقه في عام 2012 في تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومي في دولة الإمارات والعالم العربي وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين يعرضون تجاربهم في هذا المجال ويقدمون رؤاهم حول كيفية الارتقاء بالاتصال الحكومي وزيادة كفاءته في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم بالحاضر والمستقبل.