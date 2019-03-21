شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربى لاستعراض "العلاقات الأخوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين، أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربى الملك محمد السادس لاستعراض "العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين".

وجرى خلال الاتصال الهاتفى استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات، كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.