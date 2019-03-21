وفد من "حماس" برام الله يزور الناطق باسم "فتح"

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

زار وفد من حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، في مجمع فلسطين الطبي الحكومي بمدينة رام الله، وسط الضفة، حيث يتلقى العلاج.

وترأس وفد "حماس"، القيادي في الحركة حسن يوسف.

والإثنين، أصيب أبو سيف، بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده، بعد تعرضه لاعتداء في غزة.

والإثنين، اتهمت حركة "فتح"، في بيان صدر عنها، حركة "حماس" بتدبير اعتداء تعرض له "أبو سيف"، بغزة.

وقالت "فتح"، إن أبو سيف، تعرض "لمحاولة قتل على أيدي عناصر من حركة حماس".

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وفي وقت سابق الأربعاء، رفض يوسف، في تصريحات صحفية، اتهام حماس بالوقوف خلف الاعتداء على أبو سيف.

وقال إن حماس استنكرت الاعتداء، وتتابع كشف الفاعلين لتقديمهم للمحاكمة.

وتسود حالة من التوتر الشديد، قطاع غزة، منذ الخميس الماضي، في أعقاب اندلاع احتجاجات ضد حركة حماس.

وتتهم "حماس"، خصمها السياسي "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالوقوف وراء الاحتجاجات بغرض "استهداف قطاع غزة ونشر الفوضى".

وشهد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، بداية من يوم الخميس، مظاهرات خرجت في عدة مناطق، احتجاجا على "تردي الأوضاع المعيشية" كما قال المتظاهرون.

تصدت الشرطة بغزة، (تابعة لحماس) بالقوة للمتظاهرين، كما نفذت حملة اعتقالات في مناطق متعددة من القطاع .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.