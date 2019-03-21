الحريري: سياستنا هي العودة الآمنة للنازحين بأسرع وقت

بيروت / إدوار حداد / الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، إن "سياسة الحكومة هي العمل على العودة الآمنة والكريمة للنازحين في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أن "لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من مليون ونصف نازح من إخوتنا السوريين على أراضيه".

جاء ذلك خلال تكريم الحريري لمستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان في مقر رئيس الوزراء ببيروت، بحسب بيان وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأشار الحريري إلى أن "المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين (تحدثت عنها روسيا العام الماضي، دون تفاصيل بخصوصها، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد)، الوحيدة الموضوعة على الطاولة".

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وبين أن "المبادرة الروسية في هذا المجال، بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة، تعمل على هذا الهدف تحديدا، وهي اليوم بصدد البحث عن خطوات لضمان العودة الآمنة والكريمة لإخوتنا النازحين".

واعتبر أن من ضمن تلك الخطوات "استصدار قانون للعفو العام (من قبل النظام السوري)، وتجميد التجنيد الإجباري لمدة سنتين، وهذه مناسبة لدعوة كل الأصدقاء والحلفاء للضغط في هذا الاتجاه".

ويشكو لبنان، الذي بلغ عدد مواطنيه نحو 4.5 مليون حسب تقدير غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين.

والثلاثاء، قال الحريري، في تصريحات صحفية، إن النظام السوري لا يوافق إلا على "نسبة ضئيلة" من أسماء اللاجئين المقدّمة في إطار "العودة الطوعية".

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