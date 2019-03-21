استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، مساء الأربعاء، برصاص إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مواطنا استشهد في مدينة بيت لحم، إثر إصابته برصاص حي إسرائيلي في الصدر والكتف واليد، وتم نقله لمستشفى بيت حالا الحكومي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضافت أن مواطناً آخر أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله للعلاج، دون تفاصيل عن ملابسات الواقعة وهوية الشهيد والمصاب.
غير أن شهود عيان، قالوا إن الحادثة جرت عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة فلسطينية، على حاجز عسكري جنوبي بيت لحم.
ويسود التوتر بالضفة الربية، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه قتل الشاب عمر أبو ليلى، في بلدة "عبوين" بمحافظة رام الله، والذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية "سلفيت" الأحد الماضي، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وجندي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وفجر الأربعاء قتل الجيش الشابين رائد حمدان (21عاما)، وزيد النوري (20عاما)، في مدينة نابلس.
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