استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب بيت لحم

أ ش أ

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون, مساء اليوم الأربعاء, برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز “النشاش” بالمدخل الجنوبي لبلدة الخضر غرب بيت لحم.

وأكدت الصحة الفلسطينية – في بيان مقتضب – استشهاد الشاب وهو من قرية واد فوكين غرب بيت لحم, على مدخل الخضر, برصاص الاحتلال الإسرائيلي .. مشيرة إلى أن الجثمان نقل إلى المستشفى, إضافة إلى إصابة 3 مواطنين آخرين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة عند المدخل الجنوبي للخضر.

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