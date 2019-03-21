شكرا لقرائتكم "المعلومات" توقف لبنانيا يحمل الجنسية الأسترالية يستورد مواد مخدّرة سائلة... بالبريد السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 22:08

"في إطار متابعة خطة عمل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي القاضية برصد وتعقب وتوقيف تجار ومروجي المخدرات في جميع المناطق اللبنانية. وبناء لمعلومات توافرت لهذه الشعبة عن قيام أحد الاشخاص بترويج مادة سائلة شفافة تعرف بـ "GBL" أو "GHB"، يتم استقدامها والاستحصال عليها بالبريد السريع على أنها مواد تنظيف كيميائية". أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان

أن قطعات شعبة المعلومات "كثفت تحرياتها الميدانية والاستعلامية، وتوصلت الى تحديد هوية الشخص، ويدعى: م. ب. (مواليد عام 1984، لبناني) يحمل الجنسية الأسترالية، وعملت على توقيفه في مدينة صور على متن سيارة نوع "مرسيدس"، وعثر بحوزته على كمية من هذه المواد ومسدس حربي".

واضافت: "لدى تفتيش منزله في مدينة النبطية، ضبطت الكمية كاملة إضافة الى عدد من الاجهزة الالكترونية. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه باستيراد هذه المادة من دول اوروبية بواسطة البريد السريع تحت عنوان مواد تنظيف، وبإقدامه على محاولة الترويج لها في محافظة الجنوب". واشارت الى ان "هذه المواد المخدرة هي شديدة التأثير على الوعي، ويتم تعاطيها عبر الحقن والشرب. وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".

