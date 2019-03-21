شكرا لقرائتكم بري: مكافحة الفساد بتطبيق القوانين وجلسة أسئلة وأجوبة في 27 الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 20:15

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين: تطبيق القانون"، مشددا مرة اخرى على "تطبيق القوانين التي لم تطبق والتي بلغ عددها حتى الان 43 قانونا".



ونقل نواب عن بري قوله في لقاء الاربعاء النيابي انه "كما اعلن سابقا فإنه سيدعو الى جلسات تشريعية ورقابية شهريا، التشريعية في النصف الاول من الشهر والرقابية في النصف الثاني منه".

وتناول الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد مؤكدا ان "الإجراءات الواجب إتخاذها من اجل الاصلاح يجب الا تطاول الفئات الفقيرة او محدودة الدخل".

ولفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي بعد لقاء الاربعاء، الى أن "هناك عتبا نيابيا على بعض الوزراء الذين لا يحضرون اللجان النيابية المختصة"، موضحا انه "تم التطرق الى موضوع الاقتصاد وانعكاساته وكان هناك اجماع على ضرورة اتخاذ تدابير لا تطال الطبقات الفقيرة".

وحول زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى لبنان، اوضح بزي ان "رئيس المجلس لديه من الحكمة والمعطيات ما يشكل حصانة للحقوق اللبنانية".

Advertisements

ودعا بري الى عقد جلسة عامة للاسئلة والاجوبة، الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل في 27 اذار (مارس) الجاري. ووزع جدول الاسئلة على النواب، ويتضمن 13 سؤالا.

... والجميل يسأل الحكومة عن "الوظائف الرسمية"

ووجه رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل سؤالا الى الحكومة حول ما إذا تم تكليف أي جهة من مجلس الوزراء إجراء مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارات وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة. وهل تم انجاز التوصيف الوظيفي في اطار هيكلة الادارة وتطويرها؟. وفي حال الإيجاب، سأل "من هي الجهة المكلفة القيام بالمسح ولماذا لم تقدم تقريرها الى مجلس الوزراء حتى الساعة وفق ما نص عليه قانون سلسلة الرتب والرواتب؟". وفي حال النفي، "لماذا لم يتم التكليف للقيام بالمسح حتى الساعة ومن الجهة المسؤولة عن مخالفة القانون بهذا الخصوص؟".

واستند الجميل في سؤاله الى القانون 46 لرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة الصادر في 21-8-2017 الذي نص في المادة 21 منه على الزامية قيام الحكومة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر بتكليف جهة للقيام بمسح شامل للإدارة العامة واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.

وطلب إجابة خطية ضمن مهلة خمسة عشر يوما، وإلا اضطر الى تحويل السؤال الى استجواب عملا بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.