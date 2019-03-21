شكرا لقرائتكم سلامة: مؤتمر أممي في ليبيا الشهر المقبل يناقش حل الصراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - رويترز - | منذ 4 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 18:25

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء أن المنظمة الدولية ستعقد مؤتمراً في مدينة غدامس الليبية بين 14 و16 نيسان (أبريل) المقبل لبحث حل الصراع. وأضاف سلامة للصحافيين أنه يأمل أن يكون المؤتمر فرصة جديدة لاستقرار ليبيا.



وشدد سلامة على أن المؤتمر سيحضره "الليبيون فقط"، حيث سيتم دعوة "كل الفئات السياسية الليبية من دون أي استثناء"، مشيراً إلى ما بين 120 و150 شخصاً سيشاركون فيه. وأضاف: "لن نقصي أي طرف ليبي عن الملتقى الليبي". وأوضح سلامة أن "الأعمال التحضيرية للملتقى الليبي جرت في كل أنحاء البلاد، والمؤتمر سيكون على أرض ليبية وبمخرجات ليبية خالصة"، مشيراً إلى أن "فكرة الملتقى قائمة على فكرة أن يتفق الليبيون على خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية".

وتابع: "سأطلب في الملتقى الوطني تحديد موعد الانتخابات"، معتبراً أن "الأغلبية الصامتة في ليبيا تريد انتخابات برلمانية ورئاسية وبلدية، وتعطيل وتأجيل الانتخابات أمران غير صحيَيْن، فليس من مصلحة الليبيين التعطيل أو العرقلة". وحذّر سلامة من أن "استمرار تعطيل التشريع سيدفعنا إلى اقتراح اختيار طرق بديلة".

وأكد سلامة أنه قرأ الكثير عن لقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الأخير، معتبراً أن "لا جديد في اللقاء السادس بين السراج وحفتر". وأضاف: "إذا قرر السراج وحفتر الاجتماع مجدداً وطلبا مني الحضور سألبي الدعوة".