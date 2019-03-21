شكرا لقرائتكم بيدرسون: الطريق نحو "سورية الجديدة" يبدأ بالمصالحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 19:15

بيروت - أ ف ب - أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون مساء أمس الثلثاء أن حل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات في هذا البلد يبدأ باجراءات بناء الثقة والمصالحة بين الاطراف المتحاربة.



وكتب بيدرسون على "تويتر"، "الطريق إلى سورية الجديدة يبدأ ببناء الثقة والمصالحة الوطنية". وأضاف: "يحتاج السوريون الى المزيد من الوحدة لبناء مستقبلهم".

وتأتي تعليقاته بعدما قام بزيارة مدينة حمص في وسط سورية خلال زيارته الرسمية الثانية الى هذا البلد منذ استلامه منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي.

والتقى بيدرسون محافظ حمص وفريق الأمم المتحدة في المنطقة اضافة الى مركز لإيواء النازحين من الرجال والنساء والأطفال السوريين. وقال إن "التحديات التي تواجه سورية والسوريين هائلة".

وجال المبعوث الدولي ايضاً في المعقل السابق للمعارضة في حي بابا عمرو الذي استعادته القوات الحكومية عام 2012 بعد شهر من القصف.

ولا تزال حركة اعادة البناء بطيئة في المنطقة منذ استعادة الجيش السوري السيطرة عليها.

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وقال بيدرسون: "مستوى الدمار في بابا عمرو مروع (...) لقد عانى النازحون السوريون في شكل كبير وما زالوا يعانون. ومع ذلك فإن صمودهم مبعث الهام".

ووصل بيدرسون الاحد الى دمشق حيث التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وقال انه اجرى "مباحثات بناءة" مع المعلم حول تطبيق قرار الأمم المتحدة 2254 الذي يدعو الى وقف اطلاق نار شامل في جميع انحاء سورية وانتقال سياسي.

وأوضح بيدرسون الإثنين "العمل يتقدم بشكل جيد، واتطلع الى تعزيز الحوار".

وبيدرسون هو المفاوض الدولي الرابع الذي يحاول حل النزاع المستمر هناك بعد استقالة سلفه ستيفان دي ميستورا.

ومنذ بداية كانون الثاني عقد بيدرسون اجتماعات مكثفة مع مسؤولين حكوميين ومعارضين وغيرهم.

وأودت الحرب السورية بنحو 370 ألف شخص وشردت الملايين منذ بدء النزاع مع قمع التظاهرات ضد الحكومة عام 2011.