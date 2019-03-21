شكرا لقرائتكم الحريري يقدّم ورودا الى الامهات في دار العجزة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 19:01

لمناسبة عيد الأم زار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري دار العجزة الإسلامية في منطقة الطريق الجديدة، وكان في استقباله رئيس مجلس العمدة محمود فاعور واعضاء المجلس والقيمون على الدار، وجال على أقسامه وصافح النزلاء واطلع على أوضاعهم وقدم اليهم الورود البيضاء بالمناسبة والتقط الصور التذكارية معهم. والقى كلمة قال فيها: "هذه المؤسسة هي من المؤسسات التي كان الوالد الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرعاها ويتابعها، ونحن سنكمل مسيرته بإذن الله. فهذا الامر واجب إنساني ووطني بالنسبة الي، وإيمان بهذه المؤسسة والعمل الذي تقوم به من رعاية ضرورية جدا للمواطن الذي يبلغ هذا الحد من العمر وهو بحاجة الى رعاية واهتمام".



وتوجه الى القيمين على الدار "إن ما تقومون به من عمل إنساني مهم جدا ومؤثر، وأريد ان أشكركم جميعا، خصوصا بمشاركة هذا العدد من السيدات الى جانبكم وهذا امر جيد جدا، وسأكون الى جانبكم دائما كدولة و كسعد الحريري، والله يقدرنا ويقدركم على عمل الخير".

وكان الحريري اصدر تعميما طلب فيه الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان لا سيما السلع التي حددت او تحدد انواعها والشروط التي يجب ان تتوافر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.