الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بملك المغرب

وجرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وأعرب العاهل السعودي في نهاية الاتصال عن أطيب تمنياته لجلالته وللشعب المغربي دوام التقدم والازدهار.

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