شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية في عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على عدة مناطق اليوم الخميس – بمشيئة الله -.

وتشمل الحالة الجوية، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على ”الرياض، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، مرتفعات جازان، وعسير، والباحة”.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية، والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.