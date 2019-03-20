«المسند» يقترح زراعة حزام نباتي حول الرياض لحجز العواصف الترابية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اقترح عبدالله المسند، باحث الطقس والمناخ، زراعة حزام نباتي ضخم يطوق العاصمة الرياض؛ بهدف حجز العواصف الغبارية. وأشار “المسند” إلى أن بناء سور الرياض العظيم الأخضر، يكون عبر أحزمة شجرية تُطوِّق العاصمة، بعرض لا يقل عن 1كم، تكون خط الدفاع الأول ضد الرياح المحملة بالهباء، وتكون فلاتر للهواء، وتخفض درجة الحرارة.

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