دراسة:ممارسة الجنس لاتؤثر على كفاءة اللاعبين فى ممارسة الرياضة

أعتاد محمد علي كلاى الامتناع عن ممارسة الجنس قبل مبارياته، كما تم منع اللاعبين في منتخب إنجلترا في كأس العالم

2010 من الالتقاء بزوجاتهم للاعتقاد أن ممارسة الجنس تسبب ضعف الأداء الرياضى.

غير أن هذا التصور كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها الديلى ميل أنه غير صحيح، قائلة إن تجنب ممارسة الجنس لا يحسن الأداء الرياضي، إضافة إلى أن هذه الطقوس قد لا يكون لها أي أساس علمي، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قارن الباحثون من جامعة ولاية جورجيا اللياقة البدنية بعد ممارسة الجنس وقبل ممارسة الجنس لثمانية أشخاص، أحدهم امرأة، لمعرفة ما إذا كان الجنس قد أثر عليهم أم لا.

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وتم فحصهم بعد تعرضهم لهزة الجماع أثناء ممارسة الجنس في الليلة السابقة، أو لم يمارسوا الجنس في الليلة السابقة، أو مارسوا اليوجا في الليلة السابقة.

ووجد الباحثون أن اللاعبين الذين وصلوا إلى هزات الجماع انخفض لديهم ضغط الدم وتم تصنيفهم بشكل أفضل ولم يؤثر ذلك على ممارسة الرياضة.

في نهائيات كأس العالم 2010 FIFA ، أخبر فابيو كابيلو المدير الفني لمنتخب إنجلترا فريقه بأنه يجب عليهم مقاومة زوجاتهم وتجنب ممارسة الجنس وتوفير الطاقة في الملعب، لكن إنجلترا خرجت في الجولة الأولى بعد مرحلة المجموعات.