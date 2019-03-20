بومبيو يشكر الأمير محمد بن سلمان على دعم جهود السلام في اليمن

اسماء السيد - الرياض: شكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على دعم جهود السلام في اليمن.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، فقد قدم بومبيو الشكر للأمير محمد بن سلمان لدعم السعودية جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لدفع العملية السياسية في اليمن.

واتفق وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي على ضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد. كما ناقشا قضايا حقوق الإنسان والتطورات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.