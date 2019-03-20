العراق.. جدل حول مشروع قانون يمنح الجنسية العراقية للمقيم خلال سنة واحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © KARIM SAHIB

يشهد العراق منذ أيام جدلا كبيرا حول مقترح تعديل قانون الجنسية العامة الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية إعطاء الجنسية للأجانب الذين أقاموا سنة واحدة وما أكثر في العراق.

ويقول النائب في البرلمان العراقي سروط عبد الواحد إن "أبرز النقاط المعترض عليها هي منح الجنسية لغير العراقيين بعد إقامتهم لمدة سنة واحدة، ومنح الجنسية لزوج المرأة العراقية بعد مدة قليلة من الزواج".

ويضيف أن "الاعتراضات جاءت نتيجة وضع العراق غير المستقر، فضلا عن تواجد عمالة أجنبية كثيرة من الصعب منحهم الجنسية حاليا لأن ذلك يتطلب جهدا كبيرا في تدقيق المعلومات والإجراءات الإدارية".

متحف عراقي يعرض أكثر من ألفي قطعة سومرية وبابلية بعضها تعرض للنهب

من AFP

إعادة تشغيل الفيديو التالي تاكيدا المتهم بالفساد سيتنحى عن رئاسة الأولمبية اليابانية أعلن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا الثلاثاء أنه سيتنحى عن منصبه في حزيران/يونيو المقبل، وذلك في ظل الاتهامات الموجهة اليه من القضاء الفرنسي بدفع رشى في 2013 لضمان نيل طوكيو استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020. AFP

دار "كازا فيردي" للعجزة في ميلانو "أجمل أعمال" المؤلف الموسيقي الإيطالي لا تزال دار "كازا فيردي" للعجزة التي أسسها المؤلف الموسيقي فيردي قبل 120 عاما وأعتبرها "أجمل أعماله" تستقبل في إطار رائع في ميلانو نحو ستين شخصا كرسوا حياتهم للموسيقى. AFP

طلاب وموظفو قطاع الصحة يتظاهرون في الجزائر ضد بقاء بوتفليقة في الحكم تظاهر عدة آلاف من الطلاب وموظفي قطاع الصحة في الجزائر العاصمة الثلاثاء المصادف لذكرى انتهاء حرب التحرير، للمطالبة من جديد برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كرر مساء الإثنين التأكيد أنه سيبقى في السلطة. AFP 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

من جهته يقول الخبير القانوني علي التميمي في تصريح صحفي إن "تعديل قانون الجنسية رقم 26 وقع في المحظور والخطأ الذي يخالف كل قوانين الجنسية في العالم، والتي تعتمد على مبدأ استثمار الجنسية في منحها، حيث أن القاهرة تمنح الجنسية للأجنبي مقابل مبلغ 400 ألف دولار وبعد إقامة لمدة خمس سنوات، كما أنها تمنح مجانا للعباقرة والعلماء بسبب الفائدة التي سيحصل عليها البلد المانح للجنسية".

معاون مدير عام شؤون الجنسية العراقية العميد كمال عبد الأمير، وفي تعليق بصدد الجنسية أكد أن "منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال إقامته في البلاد لمدة 10 سنوات، وما أشيع عن منح الجنسية لمدة سنة فهو خبر غير صحيح".

وفي وقت سابق أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أنها لن تشرّع أي قانون ينتهك الجنسية العراقية إطلاقا، وخاصة في ظل وجود فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية في منح الجنسية لمن أقام خمس سنوات متتالية.

المصدر: RT