شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يصدر قرارًا بتعيين حافظ معياد محافظًا للبنك المركزى اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، قرارًا جمهوريًا بتعيين حافظ فاخر معياد محافظًا للبنك المركزى اليمني. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المادة الثانية من القرار تتضمن العمل به من تاريخ صدوره اليوم الأربعاء.

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