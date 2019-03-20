شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد مواطن فلسطينى وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلى عند حاجز "النشاش" بالمدخل الجنوبى لبلدة الخضر غرب بيت لحم.

وأكدت الصحة الفلسطينية - فى بيان مقتضب - استشهاد الشاب وهو من قرية واد فوكين غرب بيت لحم، على مدخل الخضر، برصاص الاحتلال الإسرائيلى .. مشيرة إلى أن الجثمان نقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة 3 مواطنين آخرين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة عند المدخل الجنوبى للخضر.