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استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد مواطن فلسطينى وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلى عند حاجز "النشاش" بالمدخل الجنوبى لبلدة الخضر غرب بيت لحم.

وأكدت الصحة الفلسطينية - فى بيان مقتضب - استشهاد الشاب وهو من قرية واد فوكين غرب بيت لحم، على مدخل الخضر، برصاص الاحتلال الإسرائيلى .. مشيرة إلى أن الجثمان نقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة 3 مواطنين آخرين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة عند المدخل الجنوبى للخضر.

 

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