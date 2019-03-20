شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يحل مؤسسة النفط ويعفى أمينها العام من منصبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة السودان للأنباء، إن رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا، أصدر قرارا اليوم الأربعاء بحل المؤسسة السودانية للنفط، المملوكة للدولة، وإعفاء أمينها العام أزهرى إبراهيم باسبار من منصبه.
وأضافت الوكالة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر ايلا، اليوم قرارا بإعفاء الدكتور أزهري ابراهيم باسبار من منصبه كأمين عام للمؤسسة السودانية للنفط.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الإقتصادي والنفط والغاز والعمل والاصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القرار من دون أن تذكر الوكالة سببا لهذه الخطوة، وكانت المؤسسة السودانية للنفط مسؤولة عن استيراد المنتجات البترولية إلى السودان وتوزيعها محليا.
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