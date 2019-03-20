اخبار الخليج

رئيس الوزراء السودانى يحل مؤسسة النفط ويعفى أمينها العام من منصبه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يحل مؤسسة النفط ويعفى أمينها العام من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة السودان للأنباء، إن رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا، أصدر قرارا اليوم الأربعاء بحل المؤسسة السودانية للنفط، المملوكة للدولة، وإعفاء أمينها العام أزهرى إبراهيم باسبار من منصبه.

وأضافت الوكالة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر ايلا، اليوم قرارا بإعفاء الدكتور أزهري ابراهيم باسبار من منصبه كأمين عام للمؤسسة السودانية للنفط.

Advertisements

ووجه  رئيس مجلس الوزراء وزارة رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الإقتصادي والنفط والغاز والعمل والاصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القرار من دون أن تذكر الوكالة سببا لهذه الخطوة، وكانت المؤسسة السودانية للنفط مسؤولة عن استيراد المنتجات البترولية إلى السودان وتوزيعها محليا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء السودانى يحل مؤسسة النفط ويعفى أمينها العام من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى