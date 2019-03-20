بماذا رد الوليد بن طلال على اتهامه بتصوير المحتاجين (بالفيديو)

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الإعلامي عبد الله المديفر، أثناء استضافته في برنامجه "في الصورة"، الذي يُبث على قناة "روتانا خليجية".
وشدد الأمير الوليد بن طلال على رفض تصوير أصحاب الحاجة تماما.
وأكد عبد الله المديفر أن هناك اعتراضات كثيرة على تصوير من يأتون للأمير الوليد من المحتاجين، ويرى أن هذا الفعل فيه نيل من كرامتهم، ولا يليق بالأمير نفسه.
وأكد الأمير الوليد أنه يرفض تماما تصوير المواطنين والمواطنات الذين يأتون إليه يتلمسون الحاجة والمساعدة، مبينا أن المشاهد التي خرجت من قبل جاءت من خلال التلفزيون الأمريكي والأوروبي، وليس من خلاله.
وأضاف ابن طلال أنه أسبوعيا يقابل مواطنات ومواطنين لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم، مشددا على أنه من المستحيل أن يقوم بتصويرهم تحت أي ظرف من الظروف.
ووأكد ابن طلال في حديثه أمس الثلاثاء لبرنامج "في الصورة"، من تقديم عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، أن هناك سوء تفاهم كبير بينه وبين المشاهدين وسوء فهم أيضا.
وأضاف الوليد، أن الموظفين السعوديين في "القابضة"، يمثلون 86% والنساء 56%، ويوجد في المكتب الخاص به 80% سعوديين والمناصب القيادية كلها سعوديين.
وتابع الوليد أنه لم يطلب فيزا أجنبية في مؤسسته منذ 10 سنوات.رد الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على سؤال أحد المغردين، حول إسناده أهم المناصب في مؤسسته لمن يحملون الجنسية اللبنانية، وتعيين أبناء وطنه في المقابل في وظائف صغيرة وهامشية.
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