دراسة: #القهوة تعالج #سرطان_البروستاتا

صحيفة الخليج الالكترونية

اكتشف علماء في اليابان، أن المركبات التي تحتوي عليها القهوة، يمكنها أن تبطئ أو توقف نمو سرطان البروستاتا، وذلك عقب تجارب أجريت على خلايا الفئران.

ووفقا لما جاء في الدراسة، تبين أن “الكافيتول” في القهوة، يمنع نمو الخلايا المقاومة للأدوية الشائعة المضادة للسرطان، وفقًا لسبوتنيك.

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وأوضح العلماء، أن المركبات المكتشفة، يمكنها أن تترشح لعلاج سرطان البروستاتا المقاوم للعقاقير، إذا تم تأكيد فاعليتها على البشر.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور هيرواكي إيواموتو، من كلية الدراسات الطبية بجامعة كانازاوا: “وجدنا أن الكافيتول و”Kahweol acetate”، حالا دون نمو الخلايا السرطانية في الفئران، لكن لابد من أن هذا المزيج يعمل بشكل مترابط، مما أدى إلى إبطاء نمو الورم بشكل ملحوظ في الفئران غير المعالجة”.